Neptun Deep schimbă piața gazelor din regiune. AIE: Producția internă va crește

Proiectul Neptun Deep va schimba dinamica regională a resurselor energetice, întrucât va pune la dispoziţie o cantitate mai mare de gaze din producţia internă, inclusiv pentru export, a afirmat, miercuri, Dennis Hesseling, şeful Diviziei Pieţe de Gaze, Cărbune şi Energie din cadrul Agenţiei Internaţionale a Energiei.

"Proiectul Neptun Deep va schimba dinamica regională, întrucât va pune la dispoziţie o cantitate mai mare de gaze din producţia internă, inclusiv pentru export. Acest lucru va afecta, desigur, întregul echilibru regional al gazelor", a spus reprezentantul AIE.

Conform acestuia, în Europa Centrală şi de Est aprovizionarea cu gaze naturale a scăzut semnificativ în perioada 2022-2023, elementul major fiind gazele ruseşti livrate prin conducte.

"Ceea ce a compensat nu a fost atât un flux direct de energie către regiune, ci mai degrabă numeroase fluxuri de la vest la est. Europa de Vest dispune de mai multe facilităţi energetice şi de o infrastructură comercială deja stabilită pentru aducerea gazelor, iar acestea au fost direcţionate în cantităţi mai mari către regiunea Europei Centrale şi de Est", a explicat Hesseling.

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El a vorbit şi de conducta Baltic Pipe, care transportă gaze norvegiene prin Danemarca până în Polonia, aceasta jucând "un rol esenţial în aprovizionarea regiunii cu gaze".

"Se observă că cererea de gaze este mult mai scăzută faţă de nivelul de dinaintea crizei anterioare. Totuşi, anticipăm o creştere a cererii de gaze în această regiune, ceea ce o diferenţiază de alte părţi ale Europei. În timp ce în alte zone europene preconizăm un declin structural, aici ne aşteptăm la o oarecare creştere, datorită posibilităţii de a trece de la cărbune la gaze naturale", a arătat reprezentantul Agenţiei Internaţionale a Energiei.

El consideră, de asemenea, că pot fi luate în considerare şi contractele pentru gaz natural lichefiat (GNL).

"Renunţarea la gazele ruseşti transportate prin conducte necesită volume suplimentare de GNL pentru a acoperi deficitul, precum şi, desigur, producţia internă. Care este situaţia? Dacă privim regiunile europene care încheie noi contracte pentru GNL, zona de nord-vest, sud-vestul Italiei şi, respectiv, Europa Centrală şi de Est, observăm că, în primii ani, activitatea a fost foarte limitată.

Nu există un istoric solid al contractării de GNL în această regiune. Totuşi, începând cu anul 2025, se remarcă o intensificare a acestor activităţi. Desigur, gazele pot ajunge în regiune prin Croaţia, Grecia sau Polonia; există astfel de posibilităţi. Deşi nu este întotdeauna cea mai directă sau cea mai ieftină rută, aceasta este o opţiune viabilă şi necesară în absenţa altor alternative", a adăugat Dennis Hesseling.

Eurogas, în colaborare cu Federaţia Patronală a Energiei (FPE), organizează, miercuri, la Bucureşti, evenimentul Eurogas Annual Regional Conference 2026 - "Advancing security, delivering sustainability: Romania's role in building a resilient and competitive energy transition in Eastern Europe".

Conferinţa reuneşte reprezentanţi ai instituţiilor europene şi naţionale, ai industriei şi experţi din sectorul energetic pentru a discuta rolul României în consolidarea securităţii şi accesibilităţii aprovizionării cu energie în Europa, precum şi perspectivele regionale privind tranziţia energetică şi competitivitatea industrială.