Orașul din Europa unde chiria este sub 5 lei pe an. Dar codiţiile sunt extrem de stricte

În plin val al scumpirilor și al prețurilor tot mai mari la locuințe, un orășel din Germania sfidează realitatea. În Augsburg, chiria anuală pentru un apartament este de… doar 0,88 euro, adică aproximativ 4,36 lei. O adevărată ciudăţenie într-o Europă în care locuințele devin din ce în ce mai inaccesibile.

În cartierul Fuggerei din orașul german Augsburg, chiriile nu au mai fosts cumpite din... 1521. Complexul, întins pe 15.000 de metri pătrați și format din 142 de apartamente cu o suprafață medie de 60 de metri pătrați, a fost construit de Jakob Fugger, un comerciant bogat, pentru a oferi locuințe decente muncitorilor din fabricile sale, scrie presa franceză.

Însă aceste apartamente nu sunt accesibile oricui. Potrivit regulilor stricte, locuințele sunt rezervate doar cetățenilor din Augsburg, de confesiune catolică și aflați într-o situaţie financiară precară. Rezidenţii trebuie să respecte şi ora de stingere, la 22:00, iar cine nu reuşeşte riscă o amendă de 50 de eurocenţi.

Condiţiile nu se opresc aici. Chiriașii trebuie să spună trei rugăciuni pe zi pentru proprietari și să contribuie la activități precum grădinărit sau pază. Cartierul a devenit atât de popular încât turiştii din întreaga lume pentru a vedea cum arată apartamentele. Intrarea la muzeu este 8 euro, echivalentul a nouă ani de chirie.

