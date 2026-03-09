Războiul de la pompă stârneşte îngrijorare la nivel mondial, iar specialiştii vorbesc despre cea mai mare criză a combustibililor din anii '70 încoace.

România aşteaptă şi ea noi scumpiri ale carburanţilor, după cele în serie de săptămâna trecută care au dus motorina aproape de 9 lei. Şi asta pentru că astăzi prețul petrolului a explodat! Barilul a atins un vârf de 120 de dolari, cu aproape 30% mai mult decât vineri. Este cel mai ridicat nivel din 2022, când Rusia a declanșat războiul din Ucraina.

Unii experţii vorbesc de 11 sau 12 lei pentru un litru de motorină

Chiar dacă preţul a coborât apoi uşor, perspectivele sunt cât se poate de îngrijorătoare. Nu şi pentru Donald Trump care a spus că este "un mic preț pentru pacea lumii" şi că, citez din nou, "numai proştii cred altceva". Analiştii şi specialiştii au tot făcut calcule şi preţul este... tot mai mare. Vorbesc despre un baril de până la 200 de dolari în următoarele luni, un scenariu negru pentru ce vom găsi la pompă şi în România.

Articolul continuă după reclamă

După ce, de la începutul anului, carburanții s-au scumpit cu mai bine de un leu din cauza accizelor şi a războiului, acum unii experţii vorbesc de 11 sau 12 lei pentru un litru de motorină. În aceste condiţii Ministrul Energiei spune că statul are trei scenarii pregătite. Una dintre soluții este scăderea temporară a accizelor și a unor taxe, care acum reprezintă mai mult de jumătate din prețul carburantului. Insă specialiştii în economie sunt pesimişti - spun că dacă actualele tarife cresc, ne putem aştepta la cele mai pesimiste scenarii în viitorul apropiat. Să vedem argumentul lui Claudiu Cazacu, analist financiar.

"La cotaţiile actuale, daca ele s-ar păstra, am putea asista în perioada următoare la o apreciere a preţurilor la carburanţi. Probabil, asistăm la o apreciere suplimentară de aproape două cifre, de 10%. Dacă vorbim de o prelungire de câteva luni de zile, atunci sigur scenariile cele mai pesimiste tind să crească serios în probabilitate", a declarat Claudiu Cazacu, analist pieţe financiare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰