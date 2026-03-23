Statul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor pentru următoarele şase luni şi în al douăsprezecelea ceas ia primele măsuri. Dar nu plafonează preţurile, plafonează adaosurile comericiale. Asta însemană că în cel mai bun caz benzina sau motorina s ar putea ieftini cu 50 de bani pe litru. În funcţie de evoluţia crizei, în viitorul apropiat, se poate lua în calcul şi limitarea vânzării de carburant.

Motorina standard a depăşit 10 lei la multe staţii de alimentare din ţară. Abia când s a atins acest prag, Guvernul declară situaţie de criză şi ia primele măsuri. Adaosul comercial va fi limitat pe întreg lanţul de activitate, la 50% din media pe care au avut-o companiile anul trecut. Exporturile de carburanţi vor fi şi ele restricţionate, iar companiile verificate, în aşa fel încât să nu crească artificial preţurile de la pompă. În plus, se va reduce cantitatea de biocarburant din benzină. Dar cum se calculează toate aceste măsuri în preţul combustibililor? E apă de ploaie, spun specialiştii. Cel mult 50 de bani pe litru, potrivit estimărilor. Dar autorităţile nici măcar nu garantează o scădere a preţurilor, oricât de mică.

Planul Guvernului ar putea crea penurie pe piaţă, avertizează experţii

"O baghetă magică care să spună că de mâine se duce prețul la o anumită valoare nu există. În momentul de faţă vorbim despre o perioadă de criză de 6 luni de zile. Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica internaţională a preţurilor", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Există şi riscul ca, în ciuda intervenţiei statului, preţurile să tot crească. "Depinde cu cât creşte barilul pe piaţa internaţională. s-ar putea chiar cumulat toate aceste măsuri să nu fie suficiente pentru a menţine preţul sub 10 lei pe litru. Avem estimările companiei saudite care a spus că poate să ajungă şi la 180 de dolari barilul. La un preţ de 180, se îndreaptă spre 15 lei litrul", a declarat Eugenia Guşilov, expert energie.

Articolul continuă după reclamă

Planul Guvernului ar putea crea penurie pe piaţă, avertizează experţii din energie. Fiind situaţie de criză, statul ar putea decide limitarea vânzării de carburant. "S-ar putea crea un deficit în anumite puncte de vânzare. Cine va fi forţat să absoarbă această diferenţă să decidă că e mai profitabil să oprească activitatea de vânzare a carburanţilor", a declarant Eugenia Guşilov, expert energie. "Ce face Guvernul? Limitează adaosul comercial unor companii pe care le supune unui impozit suplimentar pe venituri? Impozit care se aplică inclusiv la preţul accizei. Poate genera închiderea unor benzinării. Aş fi preferat să nu vedem nicio intervenţie. Pare că nu sunt în stare să gândească impactul până la capăt", a declarat Gabriel Biriş, analist fiscal.

Pe lângă măsurile anunţate, PSD propune şi reducerea temporară a TVA-ului la 11% pentru carburanţi. Dacă s-ar întâmpla asta, preţul motorinei ar scădea imediat până 9 lei. Statul însă ar pierde peste 80 de bani pe litru. Asta înseamnă aproape jumătate de miliard de lei, într-o singură lună. "Nu este normal să transferi costul unor reduceri de accize sau tva către cei care merg cu autobuzul. Orice reducere de taxe înseamnă creşteri de deficit. Avem o criză suprapusă peste altă criză, în care, dacă reacţionăm, ne creăm alte crize", a declarat Gabriel Biriş, analist fiscal. Ordonanţa de urgenţă va fi adoptată mâine de Guvern. Măsurile vor fi luate pentru 6 luni, cu posibilitatea de a fi prelungite încă 3 luni.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰