Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor de pe piața mondială generate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă vor avea un impact care va tempera creșterea prețurilor, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte PSD.

Scade preţul carburanţilor după măsurile anunţate de Guvern? Reacţia ministrului Ivan: Nu am glob de cristal

"Am avut o discuție extrem de practică, în această dimineață, la sediul Guvernului, la mai bine de două săptămâni după ce am venit cu un set de mai multe măsuri prin care să limităm pe cât mai mult posibil evoluția prețului la carburanții din România, implicit și la gaze naturale. Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării și cu piața și cu specialiștii din domeniu tocmai pentru a limita aceste creșteri.

Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral șocul perturbațiunilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creștere", a declarat Bogdan Ivan, luni, la finalul BPN al PSD.

Ivan: Nu am glob de cristal

Întrebat concret dacă scade preţul carburanţilor după măsurile anunţate de Guvern, ministrul Ivan a răspuns că "măsurile limitează mai degrabă creşterea preţurilor".

"Evit să spun cuantumuri precise pentru că nu am. Dacă aș avea un glob de cristal în care să pot prevedea viitorul, în care să pot prevedea modul în care arată conflictul din Orientul Mijlociu, cât va dura, cine pe cine va ataca, ce stație de petrol, gaze ar putea fi atacată, aș putea să vă fac aceste lucruri. Și cum eu nu am acest glob de cristal, nu cred că îl are nimeni altcineva.

În momentul de față nu poți să spui cu cât va crește prețul la pompă. Aceste măsuri sunt destinate limitării impactului negativ. Este evident că vom continua să luăm măsuri, de la limitarea transporturilor, la redeschiderea rafinăriei Petrotel. O baghetă magică care să spună că de mâine se duce prețul la o anumită valoare nu există", a spus Bogdan Ivan.

Măsurile anunţate de Guvern

Ministrul a enumerat măsurile care urmează să fie adoptate de Guvern prin ordonanță de urgență în zilele următoare. "Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanțe de urgență în zile următoare, prevăd următorul lucru: declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din țara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025.

Crearea unui mecanism prin care sunt zero șanse de a specula o creștere artificială a combustibililor la pompă și eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibili la benzină, lucru care, de asemenea, pune o presiune asupra prețului", a declarat Ivan.

El a amintit și schema propusă împreună cu miniștrii Agriculturii și Transporturilor, care prevede "o bonificație de 85 de bani pe litru pentru transportatori" și "2,6 lei pe litru reducere din acciză" pentru motorina utilizată de agricultori.

Bogdan Ivan a reamintit că, la propunerea Ministerului Energiei, în urmă cu două săptămâni a fost decisă limitarea prețului la gaze naturale, în contextul în care acestea au înregistrat o creștere de 141% în trei săptămâni de la declanșarea conflictului.

"Adică protejăm 3,5 milioane de români, pentru ca în următorul an de zile, indiferent de modul în care avem o evoluție a pieței internaționale, să avem un preț stabilit la 0,31 lei pe kilowatt pentru consumatorii casnici de gaze naturale", a declarat Ivan.

El a subliniat că orice venit suplimentar la bugetul de stat trebuie returnat către firmele românești și către populație. "Și încă un element extrem de important, care trebuie obligatoriu să facă parte din agenda discuțiilor și a deciziilor guvernului în etapa următoare, îl reprezintă faptul că în această perioadă, o dată cu creșterea veniturilor, creșterea prețurilor la combustibili, automat și bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor, fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație. Iar acest lucru, este evident, poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior, de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuției pe care o plătim fiecare la litrul de carburant", a declarat Ivan.

Guvernul a anunțat luni că va adopta marți o ordonanță de urgență prin care va fi declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, urmând să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei perioade.

