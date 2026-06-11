Nicușor Dan a promulgat legea care înăsprește sancțiunile pentru persoanele care tulbură liniștea publică, în special în intervalele de odihnă 22:00–08:00 și 13:00–14:00.

Amenzi mai mari pentru tulburarea liniştii publice. Cu cât vor fi sancţionaţi cei care deranjează vecinii - Profimedia

Actul normativ va intra în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit noilor prevederi, persoanele care fac zgomot și deranjează vecinii în intervalele de liniște vor putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, față de 500 - 1.500 de lei până în prezent.

Legea majorează și sancțiunile aplicate pentru petrecerile private organizate în spații deschise aflate în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei, comparativ cu plafonul anterior de 3.000 de lei.

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De asemenea, sunt înăsprite sancțiunile pentru contravențiile repetate în termen de 72 de ore.

Astfel, cei care repetă fapta de a produce zgomot excesiv pe timpul nopții riscă amenzi între 4.000 și 6.000 de lei. Pentru tulburarea repetată a liniștii publice în alte situații, sancțiunile pot ajunge la 3.000 de lei, față de maximum 1.500 de lei anterior.

În cazul petrecerilor zgomotoase organizate în curți sau alte spații deschise, repetate în intervalul de 72 de ore, amenzile pot varia între 6.000 și 12.000 de lei, dublu față de limitele prevăzute până acum.

Proiectul de lege, inițiat de parlamentari din PSD, PNL și USR, a fost adoptat de Camera Deputaților în luna mai, cu 198 de voturi favorabile.