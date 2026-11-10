Care sunt preţurile la carburanţi, 10 noiembrie 2026. Au scăzut cu până la 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 10 noiembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţurilor la carburanţi cu cinci bani pe litru, în ceea ce priveşte motorina, şi chiar cu nouă bani pe litru, în ceea ce priveşte benzina.

Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,78 şi 9,84 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,31 şi 10,41 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,81 şi 10,87 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,66 şi 11,79 lei, în timp ce un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 10 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,76 lei şi litrul de motorină cu 10,78 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,76 lei şi litrul de motorină cu 10,78 lei.