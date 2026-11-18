Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 noiembrie 2026, preţul la benzină standard este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul la benzină standard este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu trei bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,3 şi 9,39 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL este în creştere, multe companii ajungând să comercializeze litrul de GPL chiar cu 4,84 lei.

În schimb, preţurile la benzină premium, motorină standard şi motorină premium au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 9,86 şi 9,96 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,67 şi 10,73 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 11,52 şi 11,65 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 18 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Cluj, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,19 lei şi litrul de motorină cu 10,59 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,19 lei şi litrul de motorină cu 10,59 lei.