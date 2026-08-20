Care sunt preţurile la carburanţi, 20 august 2026. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 20 august 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de benzină standard continuă să coste între 9,51 şi 9,57 lei, iar preţul pentru un litru de benzină premium continuă să coste între 9,99 şi 10,15 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de motorină standard continuă să coste între 10,14 şi 10,4 lei, iar preţul pentru un litru de motorină premium continuă să coste între 10,91 şi 11,04 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 4,6-4,63 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 20 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Gorj, Sibiu şi Suceava, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,48 lei şi litrul de motorină cu 10,1 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 10,09 lei.