Sunt în continuare căutări de amploare în judeţul Maramureş, după ce un deținut a evadat de la punctul de lucru unde era trimis să muncească. Dorel Dorin Moldovan, în vârstă de 28 de ani, a luat-o la fugă de pe șantierul unui liceu, iar oamenii care au pornit după el nu au reușit să-l prindă. Polițiștii au mobilizat efective pentru a-l găsi.

Deținutul executa o pedeapsă de 3 ani și 7 luni pentru furt și se afla în regim de muncă la un punct exterior, pe un șantier de la Liceul Racoviță din Baia Mare.

Evadarea s-a produs miercuri, în jurul orei 13:30. Bărbatul a părăsit punctul de lucru fără încuviințare și a fugit, iar cei care au pornit imediat după el nu au reușit să-l prindă.

Polițiștii din Maramureș au fost sesizați și au declanșat căutările. Bărbatul este este domiciliat în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpușului.

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La momentul evadării purta un tricou negru și pantaloni mov închis, este tuns scurt și poartă barbă.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul Penitenciarului Baia Mare, în discuțiile cu ceilalți deținuți, bărbatul ar fi spus că merge acasă să-și omoare soția.

Femeia a povestit că, marți, cei doi s-au certat la telefon, motivul fiind faptul că bărbatul nu și-ar fi văzut copiii de aproximativ patru luni.

Polițiștii continuă căutările pentru depistarea deținutului. Aceştia au organizat filtre în trafic şi îl caută inclusiv în zona în care acesta locuieşte. Autoritățile le transmit celor care îl văd să nu îl abordeze și să sune imediat la 112.