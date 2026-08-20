România, sub un nou val de caniculă. Cod portocaliu cu temperaturi de 40 de grade Celsius

România va avea din nou câteva zile de caniculă, cu temperaturi care vor ajunge până la 40 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură va afecta cea mai mare parte a țării în perioada 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00.

În intervalul menționat, temperaturile maxime vor fi între 33 și 40 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile vestice și sud-vestice. În numeroase zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat.

Cod portocaliu de caniculă în mai multe regiuni

Pentru perioada 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00, ANM a emis avertizare Cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

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În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Canicula va fi însoțită de un disconfort termic accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare. Local, temperaturile minime se vor situa între 20 și 26 de grade, ceea ce va determina apariția nopților tropicale.

Cod galben în Moldova, Maramureș, Transilvania și Muntenia

Pentru perioada 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00, o avertizare Cod galben vizează Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și nordul Olteniei.

Temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 34-37 de grade Celsius. Pe arii extinse va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu valori ale indicelui temperatură-umezeală care vor atinge sau vor depăși pragul critic de 80 de unități.

Și aici nopțile vor fi greu de suportat. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor fi condiții pentru nopți tropicale.

Vineri, canicula cuprinde majoritatea ţării

Pentru 21 august, ANM a emis o nouă avertizare Cod portocaliu, valabilă până pe 22 august, care va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-40 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Banat, sudul Crișanei și sudul Olteniei.

Canicula și disconfortul termic accentuat vor persista, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime vor rămâne între 20 și 25 de grade, menținând condițiile pentru nopți tropicale.

Jumătatea de sud a Moldovei și nordul, centrul și estul Munteniei vor fi vizate de Cod galben. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade.

Valul de căldură se menţine până duminică

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă până duminică, 24 august, la ora 10.00. Până atunci, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor rămâne mult peste valorile normale pentru această perioadă.

Cele mai afectate vor fi regiunile din vest și sud-vest, unde temperaturile pot urca până la 40 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Bucureștiul intră într-o perioadă caniculară, care se va menține până pe 24 august. Temperaturile maxime vor ajunge la 36-37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși sau va atinge pragul critic de 80 de unități.

După vârful de 37 de grade așteptat pe 21 august, temperaturile vor coborî treptat. Sunt prognozate 35-36 de grade pe 22 august, respectiv 34-35 de grade pe 23 august.

Pentru București este în vigoare Cod galben de caniculă în perioadele 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00 și 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00. Până pe 24 august, ora 10.00, rămâne valabilă informarea meteorologică privind valul de căldură, temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat.