Pentru mulți români, concediul ideal ar însemna cât mai multe zile libere, dar realitatea este că nici măcar zilele pe care le avem nu reușim întotdeauna să le folosim. Un studiu recent arată acest paradox: ne dorim mai mult timp pentru odihnă, însă patru din zece angajați nu își consumă toate zilele de concediu într-un an. Iar specialiștii spun că, pentru o recuperare reală, avem nevoie de cel puțin 10 zile consecutive în care să ne desprindem cu adevărat de muncă.

Pentru unii dintre noi, când vine vorba de concediu, niciodată nu e prea mult. Ciprian și Mihaela sunt în vacanță acum. Au propriul business în Germania, pentru care muncesc intens tot anul, însă pentru ei luna august înseamnă concediu de la început și până la sfârșit.

"O lună, ne-am luat toată luna august. Mai avem 2 săptămâni, că două s-au dus. Avem asta de 4 ani deja, e foarte frumos, foarte bine. Am fost la mare, acum mergem la munte, trece repede. Suficient ar fi să fim mereu în concediu. Pentru mine ar fi ok, adică nu m-aș plictisi", au mărturisit Mihaela și Ciprian.

Este visul oricărui angajat. Dar, cum nu se poate, șase din 10 români vor să aibă liber măcar 30 de zile libere cumulate într-un an. În realitate, cei mai mulți recunosc că nu au reușit să și folosească toate zilele disponibile.

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Se pare că până și cei care vând vacanțe știu cât de greu ne hotărâm să plecăm. Pentru că, atunci când vine vorba de concediu, nu doar numărul zilelor contează, ci și cum le așezăm. Românii spun că au nevoie de aproximativ 10 zile consecutive ca să se refacă. În medie, avem 24 de zile plătite pe an, dar ne-am dori 31. Avem un mic paradox: vrem mai mult timp liber, dar nu reușim întotdeauna să-l folosim nici pe cel pe care îl avem.

Sunt și companii care încurajează angajații să-și ia perioade mai lungi de odihnă ca să fie apoi mai productivi la muncă.

"Generațiile mai vechi, care sunt și ele prinse în studiu, preferă să muncească mai mult și să câștige bani, decât să se relaxeze, fiindcă așa au fost, cumva, învățate. Și nu li se pare în neregulă să lucreze cinci cu două, uneori chiar și sâmbetele. Dar generațiile noi preferă această combinație de cât mai multe zile libere, ca să poată să și cheltuie banii pe care îi fac", a explicat Flaviu Pop, specialist HR.

"De obicei îmi iau ori o săptămână, ori 3 săptămâni. Dar o săptămână e suficient. Dar atunci când sunt 3 săptămâni, mă deconectez mult mai bine", ne-a spus un angajat.

Altul de părere că "e mai bine să ai mai multe concedii pe an decât să ai unul lung, pentru că te plictisești".

Specialiștii spun că două-trei zile de vacanță nu înseamnă că mintea se relaxează.

"Avem nevoie de minimum 10 zile, da, pentru că corpul nostru și mintea noastră nu pot să se relaxeze într-o zi, două, trei de concediu. Un concediu trebuie să fie despre refacere mentală și fizică, despre relaxare, despre odihnă", a explicat Vanesa Serac, psihoterapeut.

Așa că, indiferent dacă alegem o lună întreagă sau doar câteva zile, vacanța nu înseamnă doar să plecăm de la serviciu. Înseamnă să reușim, măcar pentru o vreme, să-l și lăsăm în urmă.