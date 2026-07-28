Care sunt preţurile la carburanţi, 28 iulie. Au crescut cu până la 20 de bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 28 iulie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 20 de bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină sau motorină. Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,06 şi 9,24 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,54 şi 9,87 lei.

De asemenea, trebuie precizat că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,92 şi 10,18 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,69 şi 10,98 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL continuă să coste undeva la 4,52-4,55 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 28 iulie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Teleorman, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,65 lei şi litrul de motorină cu 9,92 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,03 lei şi litrul de motorină cu 9,88 lei.