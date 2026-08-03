Care sunt preţurile la carburanţi, 3 august 2026. Preţul la motorină a crescut cu 15 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 3 august 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele înregistrat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Conform specialiştilor, cea mai mare creştere de preţuri o înregistrăm la motorină. Preţul pentru un litru de motorină a crescut cu 15 bani, astfel că litrul de motorină standard a ajuns să coste între 10,57 şi 10,83 lei, iar litrul de motorină premium a ajuns să coste între 11,34 şi 11,63 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de benzină a crescut cu doar cinci bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,41 şi 9,47 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,89 şi 10,04 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva la 4,55-4,58 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 3 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,74 lei şi litrul de motorină cu 9,79 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,38 lei şi sunt companii din Cluj Napoca ce vând motorina cu 10,49 lei.