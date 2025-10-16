Care sunt preţurile la carburanţi joi, 16 octombrie 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 16 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în uşoară scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor la benzină premium şi motorină standard cu câte trei bani pe litru. În aceste condiţii, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,88 şi 8,23 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,55 şi 7,73 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Un litru de benzină standard continuă să coste între 7,3 şi 7,49 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,94 şi 8,3 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

