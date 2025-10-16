Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 16 octombrie 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 16 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în uşoară scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 12:47
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor la benzină premium şi motorină standard cu câte trei bani pe litru. În aceste condiţii, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,88 şi 8,23 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,55 şi 7,73 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Un litru de benzină standard continuă să coste între 7,3 şi 7,49 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,94 şi 8,3 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 16 octombrie 2025. Au scăzut cu 3 bani pe litru