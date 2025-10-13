Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 13 octombrie 2025. Au scăzut cu până la 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 13 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 12:27
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu nouă bani pe litru, în cazul benzinei, şi cu şase bani pe litru, în cazul motorinei.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,3 şi 7,49 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,91 şi 8,23 lei. De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,58 şi 7,73 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,94 şi 8,3 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
