Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 4 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 4 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

la 04.11.2025 , 09:05
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,85 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,09 şi 8,4 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,41 şi 7,54 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8 şi 8,26 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,63 lei.

