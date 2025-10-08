Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 8 octombrie 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 8 octombrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,39 şi 7,52 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,99 şi 8,24 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,64 şi 7,75 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 8 şi 8,3 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰