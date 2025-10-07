Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 7 octombrie 2025. Preţul la benzină a scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 7 octombrie 2025, preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 08:48
Preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,39 şi 7,52 lei, iar preţul pentru un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,99 şi 8,24 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină şi la GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de motorină standard continuă să coste între 7,64 şi 7,75 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8 şi 8,3 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 7 octombrie 2025. Preţul la benzină a scăzut cu 3 bani pe litru