Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 7 octombrie 2025. Preţul la benzină a scăzut cu 3 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 7 octombrie 2025, preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,39 şi 7,52 lei, iar preţul pentru un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,99 şi 8,24 lei.
Pe de altă parte, preţurile la motorină şi la GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de motorină standard continuă să coste între 7,64 şi 7,75 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8 şi 8,3 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.
