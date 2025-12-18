Care sunt preţurile la carburanţi joi, 18 decembrie. Au scăzut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 18 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la carburanţi cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,3 şi 7,42 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,88 şi 8,14 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,51 şi 7,61 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,89 şi 8,16 lei.
Pe de altă parte, preţul la GPL este în uşoară creştere, ceea ce înseamnă că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,73 şi 3,83 lei.
