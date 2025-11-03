Care sunt preţurile la carburanţi luni, 3 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 3 noiembrie 2025, preţurile la motorină şi GPL sunt în creştere, faţă de preţurile afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină premium a crescut cu patru bani pe litru, în timp ce preţurile la motorină standard şi GPL au crescut cu doi bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,09 şi 8,36 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,71 şi 7,81 lei, iar un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,63 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard şi benzină premium au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,41 şi 7,54 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8 şi 8,26 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰