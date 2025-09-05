Curs BNR, 5 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3463 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele zile.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4106 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8571 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0787 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut, din nou, de această dată, însă, cu numai cinci bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 496,3229 lei.

