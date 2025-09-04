Curs BNR, 4 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 4 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc pierde mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8611 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3611 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0772 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4165 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut din nou, de această dată cu 1,32 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 496,2661 lei.

