Care sunt preţurile la carburanţi luni, 6 octombrie 2025. Au scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 6 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,39 şi 7,55 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,02 şi 8,27 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,64 şi 7,75 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8 şi 8,3 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

