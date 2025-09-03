Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 3 septembrie 2025. Preţul la benzină a crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 3 septembrie 2025, preţul la benzină standard este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 13:27
Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină standard cu doi bani pe litru, faţă de preţul afişat în ziua precedentă, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,37 şi 7,53 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 8 şi 8,25 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

