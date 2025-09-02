Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 2 septembrie 2025. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 2 septembrie 2025, preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 12:23
Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină standard sau benzină premium.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,53 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8 şi 8,25 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL pare în uşoară scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Preţul la motorină a rămas nemodificat. Un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
