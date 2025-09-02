Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 2 septembrie 2025. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 2 septembrie 2025, preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină standard sau benzină premium.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,53 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8 şi 8,25 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL pare în uşoară scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,59 lei.

Preţul la motorină a rămas nemodificat. Un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei.

