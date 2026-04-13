Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 aprilie. Preţul la benzină premium a scăzut cu 15 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 13 aprilie 2026, preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină premium cu 15 bani pe litru, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,2-9,74 lei.

De asemenea, şi preţul la motorină premium este în scădere, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,35 şi 10,86 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute. Un litru de benzină standard continuă să coste între 8,72 şi 9,19 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 9,58 şi 10,02 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,2 şi 4,24 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 13 aprilie trebuie precizat că există companii din judeţul Constanţa care comercializează litrul de benzină cu 8,7 lei şi litrul de motorină cu 9,55 lei şi este companii din judeţul Dâmboviţa care comercializează litrul de benzină cu 8,71 lei şi litrul de motorină cu 9,57 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 8,72 lei şi litrul de motorină cu 9,58 lei.

