Care sunt preţurile la carburanţi pe 15 mai. Au crescut cu până la 10 bani pe litru, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 15 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, la benzină, şi cu 10 bani pe litru, la motorină.

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,18 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,6 şi 9,99 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,48 şi 9,59 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,18 şi 10,41 lei.

Preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 4,39 lei.

Articolul continuă după reclamă

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 15 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,44 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,37 lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰