Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 19 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 19 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 09:44
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu doi bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,75 şi 7,9 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,33 şi 8,62 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,08 şi 8,18 lei, un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,45 şi 8,73 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret benzina astazi pret motorina astazi pret carburanti astazi
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 19 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru