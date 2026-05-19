Preţul aurului, 19 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu mai mult de 3 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 19 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,07 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 656,8982 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape cinci bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0306 lei româneşti, a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4991 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2270 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7148 lei româneşti.

