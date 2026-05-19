Inteligenţa Artificială intră în trafic şi ia deciziile de la semafoare. În locul ritmului de ceas, oraşul ar urma să înveţe ritmul străzii, iar culorile să nu mai ţină cont de oră, ci de aglomeraţie. Un nou sistem promite să fluidizeze circulaţia şi să reducă timpul pierdut pe şosele. În Bucureşti, sute de intersecţii vor fi puse pe pilot automat.

În Bucureşti, fiecare drum are aceeaşi coloană sonoră: motor turat, frână bruscă şi roşu la semafor. Indiferent de oră sau zi de sărbătoare, şoferii par prinşi într-un carusel în care minutele se adună, iar răbdarea se consumă înainte să se schimbe culoarea semaforului. Primaria Generala vrea să schimbe dinamica.

Acum, semafoarele din București schimbă culorile după ceas, nu după trafic. Fie că se claxonează nervos sau intersecția e aproape goală. În noul sistem, la comandă intră Inteligența Artificială. Camerele și senzorii vor citi traficul în timp real și vor da undă verde acolo unde orașul se blochează. Semafoarele nu mai aşteaptă ora din program, ci pulsul străzii. Senzori în asfalt, camere inteligente şi algoritmi vor decide cine are verde şi când. Arterele aglomerate vor primi prioritate, iar cele secundare vor fi adaptate dinamic.

Aproape 600 de intersecţii din Capitală vor fi conectate la sistem. Vor fi montate 305 camere şi 1500 de senzori, iar transportul public ar urma să primească prioritate în trafic. Pe hârtie, promisiunea e simplă: mai puţine ambuteiaje, mai puţină poluare, mai puţin timp pierdut între două culori. "Aceste semafoare nu vor face minuni, cum nici polițiștii în intersecții nu pot face minuni. Poate să ajute doar la o mai mare coerență și fluență. Soluția este remodelarea comportamentului din trafic. În sensul că să reducem deplasările cu autoturismele personale la strictul necesar", a declarat Dan Jianu, fost şef Direcţia Rutieră.

Sistemul ar urma să devină funcţional în Capitală vara viitoare. Între timp, inteligenţa artificială a intrat deja în trafic şi în alte oraşe. La Cluj, semafoarele învaţă traseele şoferilor şi pot ajusta timpii de verde în funcţie de blocaje. "Avem un scenariu în care este un blocaj de trafic la o grădiniță. Ulterior, pe baza datelor care intră în sistem, semafoarele pot să dea undă verde cu 20 de secunde mai repede, cu un minut mai repede sau cu două minute mai repede", a declarat Liviu Burdător, coordonator proiecte verzi Primăria Cluj. La Braşov însă, tehnologia a mers şi mai departe. Acolo, graba se taxează: dacă şoferii depăşesc viteza, semaforul răspunde instant roşu pentru 10 secunde.

