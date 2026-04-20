Care sunt preţurile la carburanţi pe 20 aprilie. Au scăzut masiv, faţă de săptămâna trecută

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 20 aprilie 2026, preţurile la carburanţi au scăzut în mod semnificativ faţă de preţurile afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente

În ultimele zile, preţurile la carburanţi au scăzut chiar şi cu aproape un leu pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,07 şi 8,28 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,55 şi 8,98 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,63 şi 9,02 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,4 şi 9,89 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în jurul valorii de 4,24 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 20 aprilie trebuie precizat că există, în ţară, companii care comercializează litrul de benzină cu 8,07 lei şi litrul de motorină cu 8,63 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 8,07 lei şi litrul de motorină cu 8,63 lei.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
