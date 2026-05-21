Domeniile în care se fac cele mai multe angajări pe timp de vară. Salariile medii ajung şi la 6.000 de lei

Angajatorii au postat peste 10.000 de locuri de muncă pe platforma de muncă eJobs România de la începutul lunii mai. Cele mai multe oportunităţi pentru sezonul de vară sunt disponibile în retail, construcţii, industria alimentară/HoReCa şi turism, arată un comunicat al eJobs România, citat de Agerpres.

"Peste 10.000 de joburi au fost postate de la începutul lunii mai şi până acum pe eJobs.ro şi alte aproape 1.500 pe iajob.ro, aceasta fiind perioada în care angajatori din domenii precum turism sau HoReCa, dar şi din retail sau construcţii se pregătesc pentru vârful de activitate din sezonul cald. Candidaţii care se află în căutarea unui loc de muncă pe timp de vară sau chiar un job pe durată nedeterminată au în acest moment o serie de oportunităţi în domenii precum retail, servicii, construcţii, industria alimentară / HoReCa sau turism. O parte din aceste joburi sunt sezoniere sau pe bază de proiect, iar sectoarele în care apar cel mai frecvent astfel de oportunităţi sunt turismul, retailul, naval - aeronautic, serviciile şi industria alimentară/HoReCa", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, citată în comunicat.

Pe lângă acestea, care cumulează mai puţin de 5% din numărul total de locuri de muncă postate în ultima lună, au mai fost scoase în piaţă şi 1.700 de poziţii part-time, menţionează sursa citată.

Potrivit sursei citate, cele mai multe aparţin angajatorilor din asigurări, servicii, retail, imobiliare, financiar - bancar, advertising/marketing/PR şi call - center/BPO.

Peste 50% din joburi se adresează candidaţilor entry-level

Peste 50% dintre joburile postate se adresează candidaţilor entry-level (0-2 ani de experienţă). Tot în număr mare sunt căutaţi şi candidaţii mid-level (2-5 ani de experienţă). Urmează cei care nu au deloc experienţă, în timp ce, pentru joburile de vară, cele mai puţine opţiuni sunt pentru seniorii cu mai mult de 5 ani de experienţă şi pentru manageri, arată datele platformei de recrutare.

"Dacă ne referim strict la joburile pentru cei care nu au studii superioare, respectiv cele de pe iajob.ro, distribuţia arată astfel: 37% sunt pentru muncitorii calificaţi, 33% pentru absolvenţii de liceu şi 24% pentru muncitorii necalificaţi", a adăugat Roxana Drăghici.

Potrivit analizei, cele mai multe oferte sunt pentru Bucureşti, Braşov, Ilfov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Constanţa şi Ploieşti.

Un element distinctiv al acestui sezon este gradul mai ridicat de transparenţă salarială comparativ cu anii trecuţi. Aproape 45% din numărul total de joburi postate pe eJobs au salariul afişat, în timp ce, pe iajob.ro, procentul creşte până la 80%. Exclusiv în cazul joburilor sezoniere, procentul joburilor cu salariul publicat este de 50%.

"Şi candidaţii sunt pregătiţi pentru vârful de activitate din sectoarele care cresc în sezonul cald. Numărul de aplicări din ultima lună se apropie de pragul de 1,1 milioane, cele mai multe fiind îndreptate către anunţurile din retail, servicii, financiar - bancar, construcţii, call-center / BPO, industria alimentară / HoReCa şi turism. O bună parte dintre candidaţi profită de creşterea volumului de activitate din domeniile care sunt influenţate, însă opţiunea lor merge tot înspre job-urile full time pe perioadă nedeterminată şi mai puţin spre part-time şi joburile sezoniere, cu toate că, spre deosebire de anul trecut, numărul de aplicări pentru poziţiile cu jumătate de normă a crescut cu 32%", a explicat Roxana Drăghici.

Ce salarii medii oferă sectoarele care îşi măresc echipele vara

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariile medii nete pentru sectoarele care se pregătesc să îşi extindă echipele pe timp de vară sunt de 4.500 de lei pentru industria alimentară/HoReCa şi turism, 4.000 de lei pentru retail şi 6.000 de lei pentru construcţii.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro şi 7.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România şi dedicată candidaţilor care îşi doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin paşii tradiţionali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

