Curs BNR, 25 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 25 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproximativ un ban în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8436 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 17 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3250 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5833 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 719,6110 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

