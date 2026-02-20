Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 20 februarie. Au crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 20 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 10:16
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,75 şi 7,95 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,38 şi 8,66 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,09 şi 8,23 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,45 şi 8,78 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

