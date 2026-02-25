Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 25 februarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 25 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.415 dolari sau 55.492 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 66.247 dolari sau 56.197 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare încă sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.375 dolari sau 56.358 euro.

