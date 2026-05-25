Care sunt preţurile la carburanţi pe 25 mai. Preţul la motorină standard a scăzut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 25 mai 2026, preţul la motorină standard este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 10 bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,44 şi 9,59 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu cinci bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,8 şi 10,1 lei.

În schimb, preţurile la benzină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,32 şi 9,38 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 10,3 şi 10,51 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 25 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Constanţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,18 lei şi litrul de motorină cu 9,43 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,21 lei şi litrul de motorină cu 9,44 lei.

