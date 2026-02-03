Antena Meniu Search
Video Un şofer a murit pe DN1D după ce a pierdut controlul volanului şi a lovit două camioane

Un şofer a murit pe DN1D, în dreptul localităţii Drăgăneşti din judeţul Prahova. Bărbatul de 53 de ani a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde s-a lovit frontal de un TIR. Impactul puternic l-a proiectat în alt autocamion, care venea tot din sens opus.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 08:54

Mașina a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 51 de ani.

Din impact, autoturismul a fost proiectat într-un alt camion, condus de un bărbat de 34 de ani, fiind pur și simplu dezmembrat.

Un pompier aflat în timpul liber, i-a oferit primul ajutor bărbatului de 51 de ani, însă, eforturile sale au fost în zadar. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident draganesti tir
