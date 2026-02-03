Un şofer a murit pe DN1D, în dreptul localităţii Drăgăneşti din judeţul Prahova. Bărbatul de 53 de ani a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde s-a lovit frontal de un TIR. Impactul puternic l-a proiectat în alt autocamion, care venea tot din sens opus.

Mașina a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 51 de ani.

Din impact, autoturismul a fost proiectat într-un alt camion, condus de un bărbat de 34 de ani, fiind pur și simplu dezmembrat.

Un pompier aflat în timpul liber, i-a oferit primul ajutor bărbatului de 51 de ani, însă, eforturile sale au fost în zadar. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

