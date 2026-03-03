Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 3 martie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 3 martie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 03.03.2026 , 07:45
Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,92 şi 8,07 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,5 şi 8,79 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,26 şi 8,37 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,62 şi 8,92 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Cristi Ioniţă
Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

