Care sunt preţurile la carburanţi pe 3 martie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 3 martie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,92 şi 8,07 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,5 şi 8,79 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,26 şi 8,37 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,62 şi 8,92 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

