Cei 360 de români au fost repatriaţi azi-noapte din Egipt. Două aeronave care aparţin Tarom au efectuat cursele de tip charter. Ajunşi acasă, în siguranţă, răsuflă uşuraţi după ce au scăpat din mijlocul războiului. Sunt însă şi nemulţumiţi şi acuză că statul român nu i-a ajutat cu nimic. Între timp, alte mii de români rămân blocaţi în ţările din Orientul Mijlociu. În Dubai sunt blocaţi 28 de de elevi din Focşani, iar potrivit MAE, în total, în Emiratele Arabe Unite sunt 14 mii de români.

După trei zile de coşmar, prima cursă charter a aterizat azi-noapte pe aeroportul Otopeni.

Primul avion din Cairo a aterizat în siguranță la ora 1:40, iar 186 de români răsuflă ușurați după ce au reușit să scape din mijlocul războiului.

"Autorităţile nu ne-au ajutat prea mult. Însă, compania cu care am mers a facilitat transportul şi cazarea", spune un preot. "Noi am venit din Betleem. Ne-am cumpărat noi biletele de avion. 320 de euro. Taxe de vize, taxe de transport. Încă aproape 90 de euro". "Nu a fost repatriere. Totul a fost pe banii noştri", spun oamenii.

"Nu există nicio ţară care să asigure repatriere integral gratuită pentru toate zecile de mii de europeni care sunt acum în Orientul Mijlociu", a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe.

Repatriere pe banii lor

Primii români repatriaţi au ajuns deja în sânul familiei, însă teroarea prin care au trecut nu o vor uita curând.

"Nu pot să vă explic. Să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi". "Biletul de avion l-am achitat noi, individual. Nu ne-a dat absolut nimic statul. Singurul sprijin, să spunem din partea statului, este prin prezenţa Consului Român în Cairo în Vama Taba şi apoi pe traseu". "Ne-au şi spus, cei de la Tarom: "Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont. În momentul când i-am primit, vă dăm confirmarea că vine avionul", spun oamenii.

A doua aeronavă a aterizat pe Aeroportul Otopeni la ora 4 şi 35 de minute.

"E mai rău decât ce se dă la televizor. Mult mai rău. Dau cu bombele nonstop". "Săreai de pe pământ cel puţin doi centimetri când se dădea cu bomba". "Felicitări statului român pentru prea puţinul ajutor. Foarte costisitor. 450 de euro pentru un bilet de avion la Tarom pentru repatriere". "N-am putut da de nimeni. Astăzi este prima oară după trei zile când ne-a sunat cineva de la Ambasada României din România, pentru că de acolo nu ştie nimeni nimic. Să ne ajute cu informaţii privind un zbor de miercuri când deja, nu ştiu dacă aţi văzut, scutul nu prea mai ţine în Tel Aviv. 460 de euro de persoană", spun oamenii.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, i-a întâmpinat pe românii repatriaţi.

"Există o prioritate acordată cazurilor medicale. Există grupuri care au venit din Israel, principal grup de pelerini și turiști, cele două aeronave Tarom au aterizat astăzi în România. Mulțumim echipajelor", a declarat Oana Țoiu.

Daniela şi George se aflau în Israel, la Mănăstirea Sfântului Sava, când au sunat sirenele de război. Trei zile s-au chinuit să scape.

"Au început să ne sune toate telefoanele că este stare de urgenţă şi că ne atacă. Şi în momentul acela s-a luat decizia să ne întoarcem la hotel.Exploziile erau foarte, foarte violente, îţi dădeau impresia că sunt fix lângă tine. Am fost foarte, foarte speriaţi! Vă spun sincer şi acum îmi tremură mâinile, doar când mă gândesc doar cum se simţeau acele rachete şi senzaţia pe care o aveam doar când le vedeam deasupra noastră.​", a declarat George.

Pentru ei ruta salvatoare a fost prin Egipt, un drum de 12 ore cu autocarul.

"În drumul spre graniţă se auzeau bombele, la graniţă s-au auzit iar rachetele şi se zguduia pământul", mai spune George.

Pentru românii prinşi în alte ţări din zonă se încearcă încă găsirea unor soluţii.

14.000 de români, în zona de conflict

"Am decis să lansăm şi un canal de WhatsApp disponibil cetăţenilor români din Orientul Mijlociu pentru a putea să asigurăm acces mai facil la informaţii. Avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă", a declarat Oana Țoiu.

În mijlocul războiului sunt şi copii români. 28 de elevi din Focşani erau în "vacanţa de schi" cu profesorii în Dubai. În ziua atacului, grupul era la aeroport, dar nu a mai apucat să urce în avion.

"Nici nu avem ce face, dacă ne credeţi, nu avem nicio posibilitate, adică dacă erau în state mai apropiate sau aia, ajungeam la ei cu maşini", a declarat Aurel Boțu, tatăl unui copil aflat în excursia din Dubai.

Paradisul din Dubai s-a transformat în iad pentru mulţi alţi români plecaţi să se bucure de soare.

"Cum să ajung acasă, că spaţiul aerian este închis Nu aş putea să ajung nici pe cale terestră într-un stat din care să plec ulterior în Europa. A căzut o rachetă chiar lângă hotelul nostru, de fapt o bucată de rachetă, nu ştim unde mergem, dar vrem să mergem cât mai departe de locul în care s-a întâmplat asta", spun românii.

Costurile de cazare ale celor rămaşi blocaţi în Emirate sunt suportate de autorităţile locale. Câteva companii aeriene şi-au reluat ieri primele zboruri, dar deomadată sunt limitate

Angelo este printre românii stabiliţi în Dubai. Povesteşte pentru Observator cum dronele brăzdează cerul.

"Am auzit o bubuitură extrem de tare. Am văzut cu ochii mei cum s-a dus, nu ştiu, rămăşiţă de dronă sau dronă, ce a fost, cum a căzut, direct a explodat şi parcă eram pe acolo în filme de groază. Vedeam flăcări, pe cer se vedeau o grămadă de interceptări în depărtare, la fel se vedeau cum cad stelele între ghilimele, a fost de infern", a povestit Angelo Cristian, român blocat în Dubai.

Spaţiul aerian e deschis în Egipt, Iordania şi Oman. Afectaţi de războiul din Orient sunt şi mii de români aflaţi în vacanţă în Indonezia, Cambodgia și Thailanda, care aveau legături de întoarcere acasă prin Orient.

