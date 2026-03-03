Oraşul din România în care locul de parcare costă 558 de lei pe an

Subiectul locurilor de parcare publice din marile orașe este o problemă dezbătută intens în ultimii ani. Pentru că sunt prea puține parcări și prea multe maşini, unele autorități locale au organizat chiar licitații pentru un loc de parcare rezidențial.

Sunt orașe unde abonamentul anual sare de 500 de lei, dar și orașe unde costă de cinci ori mai puțin, potrivit publicatiei Info-Sud-Est. Cele mai scumpe parcări rezidențiale sunt în Iași, 552 de lei pe an pentru un loc, și în Constanța, 558 de lei pe an.

La polul opus, tarifele sunt mult mai mici: în Cluj-Napoca, unde abonamentul costă 94 de lei pe an, în Timișoara 113 lei, iar în Brașov 156 de lei pe an. Însă prețul nu este singura problemă. La fel de important este numărul locurilor de parcare raportat la populație.

În Timișoara există un loc la trei locuitori, iar în Sibiu și Brașov un loc la patru locuitori. Aici, raportul este mai favorabil, ceea ce înseamnă șanse mai mari pentru șoferi să găsească un loc disponibil. Situația este diferită în alte orașe: în Galați există un loc la nouă locuitori, iar în Constanța un loc la șapte locuitori.

