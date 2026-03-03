Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Oraşul din România în care locul de parcare costă 558 de lei pe an

Subiectul locurilor de parcare publice din marile orașe este o problemă dezbătută intens în ultimii ani. Pentru că sunt prea puține parcări și prea multe maşini, unele autorități locale au organizat chiar licitații pentru un loc de parcare rezidențial.

de Cristina Niță

la 03.03.2026 , 08:42

Sunt orașe unde abonamentul anual sare de 500 de lei, dar și orașe unde costă de cinci ori mai puțin, potrivit publicatiei Info-Sud-Est. Cele mai scumpe parcări rezidențiale sunt în Iași, 552 de lei pe an pentru un loc, și în Constanța, 558 de lei pe an.

La polul opus, tarifele sunt mult mai mici: în Cluj-Napoca, unde abonamentul costă 94 de lei pe an, în Timișoara 113 lei, iar în Brașov 156 de lei pe an. Însă prețul nu este singura problemă. La fel de important este numărul locurilor de parcare raportat la populație.

În Timișoara există un loc la trei locuitori, iar în Sibiu și Brașov un loc la patru locuitori. Aici, raportul este mai favorabil, ceea ce înseamnă șanse mai mari pentru șoferi să găsească un loc disponibil. Situația este diferită în alte orașe: în Galați există un loc la nouă locuitori, iar în Constanța un loc la șapte locuitori.

Articolul continuă după reclamă
Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

parcare soferi abonament
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?
Observator » Ştiri economice » Oraşul din România în care locul de parcare costă 558 de lei pe an