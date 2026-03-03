Un instructor auto s-a urcat beat la volan şi a plecat să îşi ţină cursurile. Ce s-a întâmplat pe drum

Un instructor auto în stare de ebrietate și-a izbit mașina într-un șanț în drum spre o oră de predat.

Timothy Howells se îndrepta spre prima sa lecție a zilei la Școala de Șoferi RED când mașina sa a ieșit de pe șosea, relatează Mirror.

Instanța a aflat că bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost găsit cu un consum de alcool de patru ori peste limita permisă la volanul maşinii, marcată cu școala de șoferi, după ce poliția a fost chemată la fața locului.

Șoferii care treceau pe acolo l-au văzut pe Howells în șanț - și a fost filmat în timp ce se uita pe geamul deschis din partea șoferului. Într-un videoclip distribuit online, un șofer îi strigă lui Howells: "Ai băut mult aseară sau ce? Nu poți parca acolo, prietene."

Bărbatului i-a fost interzis să conducă timp de 30 de luni după ce a recunoscut acuzația.

