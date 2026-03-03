Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un instructor auto s-a urcat beat la volan şi a plecat să îşi ţină cursurile. Ce s-a întâmplat pe drum

Un instructor auto în stare de ebrietate și-a izbit mașina într-un șanț în drum spre o oră de predat.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 09:30
Un instructor auto s-a urcat beat la volan şi a plecat să îşi ţină cursurile. Ce s-a întâmplat pe drum Un instructor auto s-a urcat beat la volan şi a plecat să îşi ţină cursurile. Ce s-a întâmplat pe drum - Profimedia

Timothy Howells se îndrepta spre prima sa lecție a zilei la Școala de Șoferi RED când mașina sa a ieșit de pe șosea, relatează Mirror.

Instanța a aflat că bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost găsit cu un consum de alcool de patru ori peste limita permisă la volanul maşinii, marcată cu școala de șoferi, după ce poliția a fost chemată la fața locului.

Șoferii care treceau pe acolo l-au văzut pe Howells în șanț - și a fost filmat în timp ce se uita pe geamul deschis din partea șoferului. Într-un videoclip distribuit online, un șofer îi strigă lui Howells: "Ai băut mult aseară sau ce? Nu poți parca acolo, prietene."

Articolul continuă după reclamă

Bărbatului i-a fost interzis să conducă timp de 30 de luni după ce a recunoscut acuzația.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

instructor beat volan sofer carnet
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Ştiri externe » Un instructor auto s-a urcat beat la volan şi a plecat să îşi ţină cursurile. Ce s-a întâmplat pe drum