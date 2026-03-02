Antena Meniu Search
Preţul aurului, 2 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 33,4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 13:27
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa 33,4 lei, astfel că gramul de aur se apropie, din nou, de un nivel record, ajungând să fie cotat la 752,0815 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6189 lei româneşti, a pierdut circa doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3430 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0972 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8197 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

