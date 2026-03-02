Antena Meniu Search
Curs BNR, 2 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 13:21
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6189 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele luni.

De asemenea, leul românesc a pierdut doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3430 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0972 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8197 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 33,4 lei, astfel că gramul de aur se apropie, din nou, de nivelul record, ajungând să fie cotat la 752,0815 lei.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

