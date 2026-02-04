Curs BNR, 4 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproximativ un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,9129 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele luni.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3130 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0943 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5509 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 17,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să depăşească, din nou, pragul de 700 de lei, fiind cotat la 700,6082 lei.

