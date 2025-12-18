Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 18 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 18 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 13:10
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4593 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 noiembrie şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7972 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0911 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3417 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,7606 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 18 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian