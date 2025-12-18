Curs BNR, 18 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 18 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4593 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 noiembrie şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7972 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0911 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3417 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,7606 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰