Deja cocoşaţi de furtuna de scumpiri de la începutul lunii, mai primi o lovitură. Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%. Măsura, care va afecta toti proprietarii de case şi apartamente, în jur de 10 milioane de români, va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Asta înseamnă că cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei - de exemplu, pentru un apartament cu două camere în Capitală, va achita 500 de lei anul viitor.

Majorarea impozitului pe proprietate cu 70% se va aplica de la 1 ianuarie 2026. Concret, asta înseamnă că pentru un apartament cu două camere în Capitală, taxa va creşte cu 200 de lei şi va ajunge la peste 500 de lei pe an.

La Braşov, în functie de zonă, majorarea va fi cuprinsă între 100 si 300 de lei.

"Normal că mă afectează. Şi aşa sunt pensiile cum sunt şi avem o vârstă, ne trebuie medicamente, ne trebuie mâncare, ne trebuie întreţinere, ne trebuie de toate şi nouă. Plătesc în jur de 600-700 lei pentru locuinţă, parcare şi masină, cu toate că soţul are un handicap", a spus o pensionară.

"Am mai fost de sacrificiu în multe rânduri şi cred că ne-a ajuns. Am plătit 1.200 acum şi dacă punem 70%, sunt si pensionar...", a relatat un domn.

"Ar fi cazul să se gândească şi la cei care sunt mai necăjiţi, cum ar fi pensionarii în primul rând. Deocamdată eu stau într-o garsonieră şi nu e chiar mult, dar oricum ar fi prea mult şi aşa dacă se măreşte", a spus o pensionară.

Guvernul și primarii, în conflict pe tema banilor din taxe

Guvernul speră că majorarea impozitului pe locuinţe va ajuta primăriile să adune mai mulţi bani la bugetele locale. Doar că, datele de la Finanţe arată că în multe cazuri, edilii evită să mărească aceste taxe, mai ales în localităţile mici. Drept consecinţă, primarii pun presiune pe Guvern şi cer bani de la bugetul central - un model care, potrivit premierului, nu mai poate fi suportat.

"Nimeni nu e fericit să plătească mai mult, fie că vorbim de prețuri mai mari, de taxe, impozite de orice fel majorate. Ceea ce ne dorim foarte tare este ca aceste sume sau mare parte din aceste sume să rămână la nivel local, pentru că până la urmă aceste sume sunt colectate de la cetățeni", a declarat Petrica Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați.

Românii, prinși între scumpiri și impozite crescute

Dincolo de aceste calcule, oamenii resimt povara unor taxe şi impozite tot mai mari. Asta după scumpirile care au intrat în vigoare de la 1 august, odată cu majorarea TVA si a accizelor la carburanţi.

"Vă dați seama, aproape se dublează. Am dat 800 și ceva, aproape 900 și se dublează, la casă mă refer. Noi aici trăim, nu la București. Ăia de acolo să dea ei, pentru București, iar noi la Galați pentru Galați, fiecare unde contribuie", a spus un localnic.

"Trebuie să strângem cureaua şi să reducem din strictul care nu e chiar necesar, în felul ăsta putem acoperi restul cheltuielilor şi să ne descurcăm", a mărturisit un alt localnic.

Surse politice spun că Guvernul ar putea amâna până în 2027 impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă - o obligaţie asumată în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Motivul este că, deocamdată, nu există un sistem informatic care să poată calcula valoarea de piaţă a caselor în fiecare oras şi comună din tară.

