Casă cu 3 dormitoare, fermă şi salariu de 920 € pentru o familie care se mută la ţară. Care e singura condiţie

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din Croaţia caută o familie dispusă să se mute pe proprietatea sa din Motike, o localitate aflată în apropiere de Banja Luka, în Bosnia și Herțegovina. În schimbul îngrijirii gospodăriei și a animalelor, acesta oferă o casă mobilată, un salariu lunar de aproximativ 920 de euro și contribuții sociale plătite. Își dorește însă ca viitorii locatari să fie dispuși să se stabilească pe termen lung la țară.

Tihomir Pustahija locuiește în prezent în Croația, însă nu a uitat locurile în care s-a născut. Familia sa a părăsit localitatea Motike după cutremurul devastator din 1969, iar acum bărbatul vrea să se asigure că proprietatea moștenită nu va rămâne pustie, scrie publicaţia sârbă Blic.rs.

Familia se va bucura de o casă cu trei dormitoare, gospodărie cu grajd şi o turmă de oi

Familia care va accepta oferta va avea la dispoziție o casă amenajată, cu trei dormitoare, precum și o gospodărie care dispune de grajd, coteț pentru porci și adăpost pentru găini. Pe proprietate se află și o turmă numeroasă de oi.

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Viitorii locatari vor putea folosi utilajele necesare pentru întreținerea fermei, printre care un tractor, o motocoasă și un motoferăstrău. Astfel, aceștia nu vor trebui să pornească de la zero, ci vor prelua o gospodărie deja amenajată și funcțională.

Salariu de 920 de euro pentru cinci - șase ore de muncă pe zi

Responsabilitățile zilnice presupun îngrijirea animalelor și întreținerea proprietății. Potrivit lui Tihomir Pustahija, activitățile ar necesita aproximativ cinci-șase ore de muncă pe zi.

Pentru lucrările mai solicitante, precum cositul ierbii, balotarea fânului și toaletarea pomilor fructiferi, va fi asigurat ajutor suplimentar.

În schimbul muncii prestate, proprietarul oferă un salariu lunar de 1.800 de mărci convertibile, echivalentul a aproximativ 920 de euro. Oferta include cazare gratuită, angajare cu forme legale și contribuții sociale plătite.

Pustahija precizează că își dorește să ofere un loc de muncă stabil și posibilitatea unei colaborări pe termen lung.

Cine are prioritate

Proprietarul își dorește în special o familie cu copii, care are experiență în viața la țară și este pregătită să se adapteze responsabilităților unei gospodării agricole.

Cei interesați trebuie să fie dispuși să lucreze cu animalele, să îngrijească proprietatea și să adopte un stil de viață diferit de cel din mediul urban.