Casă cu teren de 10 ha în care poţi locui gratis timp de doi ani. Se află într-un sat aproape de Capitală

Un proprietar din Serbia oferă unei familii posibilitatea de a locui şi de a dezvolta o afacere pe o proprietate rurală de aproximativ 10 hectare, fără să plătească chirie în primii doi ani.

Potrivit unui anunţ publicat de Blic, proprietarul pune la dispoziţie întreaga gospodărie pentru închiriere pe termen lung sau pentru cedarea dreptului de folosinţă, în condiţiile unui acord între părţi. Acesta caută o familie serioasă, cu spirit antreprenorial, care să valorifice terenul şi clădirile existente din satul Tijanje, situat în comuna Lucani.

Proprietatea se întinde pe aproximativ 10 hectare, dintre care cinci hectare sunt reprezentate de păşuni şi livezi funcţionale, iar alte cinci hectare sunt acoperite de pădure.

Ce include proprietatea de 10 hectare oferită spre închiriere

Pe lângă teren, viitorii chiriaşi vor avea la dispoziţie o locuinţă şi mai multe construcţii agricole, inclusiv grajduri, anexe gospodăreşti, hambare şi şoproane.

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Proprietarul precizează că gospodăria beneficiază de alimentare stabilă cu energie electrică şi apă, precum şi de conexiune prin fibră optică.

Oferta este destinată unei familii care îşi doreşte să locuiască la ţară şi să dezvolte o activitate economică folosind resursele existente pe proprietate.

Fără chirie în primii doi ani

Principalul avantaj al ofertei este perioada de graţie de doi ani, în care familia nu va achita nicio chirie.

Acest lucru nu înseamnă însă că toate cheltuielile vor fi suportate de proprietar. Cei care vor prelua gospodăria trebuie să plătească facturile la energie electrică şi apă, impozitele aferente terenului şi costurile de întreţinere a proprietăţii.

"Toate veniturile obţinute în primii doi ani vă rămân vouă, pentru extinderea efectivelor de animale şi dezvoltarea afacerii", precizează proprietarul în anunţ, potrivit Blic.

Familia va avea libertatea de a investi în activităţile pe care le consideră potrivite, însă trebuie să deţină un capital iniţial suficient pentru achiziţionarea primelor animale şi să îşi dorească să construiască o afacere în mediul rural.

Creşterea măgarilor şi a alpacalelor, printre afacerile propuse de proprietar

Potrivit proprietarului, configuraţia terenului şi combinaţia dintre păşuni şi suprafeţe împădurite fac ca gospodăria să fie potrivită pentru mai multe tipuri de activităţi.

Printre variantele propuse se numără creşterea măgarilor, producţia de lapte de măgăriţă, creşterea alpacalelor şi dezvoltarea unor activităţi de ecoturism.

Proprietarul este însă deschis şi altor idei de afaceri, atât timp cât acestea respectă principiile dezvoltării durabile şi sunt compatibile cu specificul zonei.

Scopul său este să găsească o familie care să transforme gospodăria într-o atracţie locală cunoscută şi care să îşi poată asigura, pe termen lung, veniturile şi traiul în mijlocul naturii.

Ce se întâmplă după cei doi ani fără chirie

După expirarea perioadei de graţie, proprietarul propune continuarea colaborării în baza unei "chirii fixe simbolice şi a unui procent de parteneriat".

Înţelegerea ar urma să fie oficializată printr-un contract pe termen lung, semnat în faţa unui notar.

Anunţul nu precizează valoarea viitoarei chirii, procentul care i-ar reveni proprietarului sau baza de calcul a acestuia. Aceste condiţii vor trebui stabilite ulterior, prin negociere şi prin contract.

Oferta mai prevede că familia va putea utiliza gratuit pădurea pentru nevoile proprii.

De asemenea, proprietarul menţionează posibilitatea de a apela la serviciile Parcului Ştiinţific şi Tehnologic din Cacak, pentru identificarea unui model de dezvoltare durabilă a zonei rurale.