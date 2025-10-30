În secolul vitezei trebuie să te adaptezi rapid. Este concluzia la care a ajuns Richard Lambert, un american care a fost nevoit să-și regândească viitorul după ce inteligența artificială i-a redus veniturile la jumătate.

Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum

Richard Lambert povestește pentru Business Insider că a început să scrie CV-uri pe platforma Fiverr în 2014. De atunci, în 10 ani, a câștigat peste 7 milioane de dolari din această activitate. Însă la începutul acestui an, el a observat schimbări în afacerea sa: veniturile au început să scadă încet, dar constant. În timpul verii, media sa lunară a ajuns la aproximativ 70.000 de dolari, cu 30% mai puțin decât în trecut.

Lambert a explicat că, deși încă are un venit confortabil, impactul inteligenței artificiale asupra activității sale este evident. Tot mai mulți clienți îi spun că primul lor pas, atunci când au nevoie de un CV, este să apeleze la un instrument AI.

Americanul a mărturisit că, deși nu știe cum va arăta lumea peste cinci ani, continuă să câștige bine din redactarea de CV-uri, bani care i-au permis să-și achite casa și cabana de la lac. Dacă s-ar întâmpla ceva cu el sau cu afacerea sa, soția și fiica sa tot ar fi asigurate financiar. Lambert a precizat că a fost mereu chibzuit și a trăit fără a face excese, chiar dacă veniturile i-ar fi permis acest lucru.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, acum se gândește la o posibilă schimbare de carieră. Este convins că va mai câștiga bani din redactarea de CV-uri cel puțin în următorii trei ani, dar după aceea, "cine știe?". Fiind conștient de noua realitate în care AI-ul și-a făcut loc, a început să învețe și alte deprinderi.

În această vară, a a lucrat ca ucenic la un atelier mecanic, lângă micul ponton aflat lângă casa sa de vacanță. Petrece acolo aproximativ nouă ore pe săptămână, unde învață să tracteze bărci și să le demonteze motoarele. "Este un set de competențe complet diferit față de cel al unui absolvent de Harvard care stă în fața unui computer", a spus el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰